Engelli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen servis şoförü tutuklandı

Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), ( ) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde, 12 yaşındaki engelli kız çocuğunu çikolatayla kandırıp, cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü 47 yaşındaki İ.M. tutuklandı.

Bandırma’da geçen yıl meydana gelen olayda, zihinsel engelli kızı okula gitmek istemeyince durumdan şüphelenen annesi kızını sıkıştırınca anlattıkları karşısında şok yaşadı. Küçük kız, araçta hostes olmadığı zamanlarda servis şoförü İ.M.'nin kendisine bakkaldan çikolata aldığını, daha sonra yanına çağırıp elle hassas bölgelerine dokunduğunu anlattı. Paniğe kapılan anne, durumu hemen rehabilitasyon merkezi yetkililerine bildirdi. İddiaya göre kurum yetkilileri servis şoförünün işine son verirken, yaşananları yargıya intikal ettirmedi.

Annenin, olayı anlattığı bir yakının etkilenip emniyete haber vermesiyle soruşturma başlatıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta gözaltına alınan İ.M., 'Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar' suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

