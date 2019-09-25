Engelli kadın, arsasını devretmediği için öldürülmüş (3)
'EŞİM KÜFÜR EDİNCE KARNINA BIÇAK SAVURDUM' Antalya'da, 10 yaşındaki oğlu ile yaşayan ortopedik engelli eşi İnan Berak'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Berak ve kardeşi Halil Berrak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi....
'EŞİM KÜFÜR EDİNCE KARNINA BIÇAK SAVURDUM'
Antalya'da, 10 yaşındaki oğlu ile yaşayan ortopedik engelli eşi İnan Berak'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Berak ve kardeşi Halil Berrak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Berak ve Halil Berak, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle Antalya 1'inci Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mehmet Berak'ın, mahkemede verdiği ifadede, olay günü saat 23.30 sıralarında konuşmak için ayrı yaşadığı eşinin evine gittiğini, bir süre sonra tartışmaya başladıklarını söyleyip, "Tartışma sırasında eşim babama küfür edince, mutfaktan aldığım bıçağı karnına doğru savurdum. Oğlum bu esnada uyuyordu" dediği öğrenildi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Halil Berak ise maktulün kendisi hakkında 6- 7 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Olay günü çalıştığı otelde olduğunu savunan Halil Berak, "Saat 24.00'te işten çıkarım. Olay günü de gece evimdeydim" dedi.
Yargılama sonunda Mehmet Berak ve kardeşi Halil Berak 'cinayet' suçundan tutuklandı.
Duruşmayı izleyen Halil Berak'ın eşi, duruşma salonunda baygınlık geçirdi. Salondakiler tarafından müdahale edilen Berak'ın eşi kendine geldiğinde, "Ben artık o eve giremem" diyerek ağladı.
Süleyman EKİN/ANTALYA, ()
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