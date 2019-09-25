Engelli kadın, arsasını devretmediği için öldürülmüş (2)

YAŞADIĞI ŞİDDETİ MUHTARA VERDİĞİ MEKTUPTA ANLATMIŞ

Antalya'da, 10 yaşındaki oğluyla yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin, olaydan iki hafta önce mahalle muhtarı Mehmet Köksal'a, hayat hikayesinin ve eşinin kendisine yönelik şiddeti anlattığı, bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. İnan B.'nin mektubunda, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi M.B. ve kayınbiraderi H.B.'nin kendisine şiddet uyguladığına yönelik bilgiler ver alıyor.

'BÜTÜN BORÇLARI ÜZERİME BIRAKIP KAÇTI'

Kırcami Mahalle Muhtarı Mehmet Köksal'ın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği teslim ettiği mektupta, İnan B., evliliği boyunca 8 yıl şiddet gördüğünü, ağır bir ameliyat geçirdikten sonra eşinin şiddet uygulamamaya başladığını belirtti. Kendi adına kredi çekerek araba aldıklarını, aracın devrini kendi üstüne alan eşi M.B.'nin kaçtığını, bütün borçların ise üzerine kaldığını mektubunda anlatan İnan B., "Malulen emekli olduğum için maaşıma da banka el koydu. Eşimin ağabeyi de şantaj yapmaya başladı. Kocamdan anlaşmalı boşanmazsam borçları ödetmeyeceğini söyledi. Dediğini de yapıyor ve borçları ödetmiyor. Evden çıkmam için bana baskı yapıyor, tehdit ediyor. Elektrik ve su saatini üzerime aldığım için boğazımı sıkarak beni öldürmeye çalıştı. 'Kemiklerini kırmadığıma çok pişmanım' diyor. Eşim de çocuğumla beni sıkıntılarla ortada bırakıp bir lokma ekmeğe muhtaç etti. Eşimin abisi beni daha hala evden atmaya çalışıyor. Oğlumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Oğlumun ve benim sağlık sorunlarımız hala devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Muhtar Mehmet Köksal ise "İnan B., yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları bir mektupla bize bildirdi. Biz de ilgili yerlerden destek için talepte bulunduk. Bu olay olunca da mektubu polise tesslim ettik" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli olan İnan B.'nin, olaydan iki yıl sonra evlenerek Antalya'ya yerleştiği kaydedildi. Evlendikten bir yıl sonra oğlu Y.B.'yi dünyaya getiren İnan B.'nin, bedensel engelli olmasına rağmen el ilanı dağıtıp, temizlik işlerine giderek aile ekonomisine katkı sağladığı belirtildi.



