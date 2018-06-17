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Engelli İngiliz turist havalimanında canına kıydı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA Havalimanı’nda kimliği açıklanmayan engelli İngiliz turist, henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Olay, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali içerisinde meydana geldi. Bedensel...

Engelli İngiliz turist havalimanında canına kıydı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA Havalimanı’nda kimliği açıklanmayan engelli İngiliz turist, henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali içerisinde meydana geldi. Bedensel engeli bulunan adı açıklanmayan 34 yaşındaki İngiliz kadın yolcu, uçağa binmek üzere havalimanına geldi. Gişe görevlisine biletini onaylattıktan sonra ikinci güvenlik kontrolünden geçmek için bir üst kata çıkan İngiliz turist, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Metrelerce yükseklikten zemine düşen turist kadın için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İngiliz  kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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