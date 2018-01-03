Engelli çocuğun tekerlekli sandalyesinin aküsünü çalan hırsızlar yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'nin merkez Cevdetiye beldesinde, bedensel engelli 11 yaşındaki Mert Ali Savğı'nın tekerlekli sandalyesinin aküsünü çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Cevdetiye İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mert Ali Savğı'nın bir hayırsever tarafından bağışlanan tekerlekli sandalyesinin aküsü, eve giren hırsızlar tarafından çalındı. Ailenin şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin M.A (25), V.A. (28) ve C.S. (21) olduğunu belirledi. Şüphellier düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, ele geçirilen akü de Savğı ailesine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüheli, adliyeye sevk edildi.



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