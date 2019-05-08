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Engelli adam evde çıkan yangında öldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN’de bedensel engelli Gökhan Sabah (41), evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yangın, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki on katlı bir apartmanın 6'ncı katında...

Engelli adam evde çıkan yangında öldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN’de bedensel engelli Gökhan Sabah (41), evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Yangın, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki on katlı bir apartmanın 6'ncı katında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bedensel engelli Gökhan Sabah'ın evde yalnız olduğu sırada mutfaktan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören çevre sakinleri polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürürken Gökhan Sabah’ın tekerlekli sandalyede cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz adamın annesinin yangın sırasında komşusunda olduğu öğrenildi. Gökhan Sabah’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Engelli gencin ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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