Engelli 2 kızı fuhuşa zorlayıp ilişkiye giren 6 kişi gözaltında

MERZİFON (Amasya), () - AMASYA'nın Merzifon İlçesi'nde, zihinsel engelli iki kızı, fuhuşa zorladıkları ve ilişkiye girdikleri iddiasıyla toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Olay Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikisi de zihinsel engelli oldukları belirtilen 18 yaşındaki B.G. ile 16 yaşındaki B.A.'yı fuhuşa zorladıkları ve bu iki kızla ilişkiye girdikleri iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.