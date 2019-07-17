Enez'de trol tekneleri limana yanaştırılmadı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), ()-EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez ilçesindeki yerel balıkçılar ve birçok kişi limana getirilen trol teknelerinin uzaklaştırılmasını istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'in tekne sahipleriyle görüşmesi sonucu trol tekneleri limana yanaştırılmadı.

Geçen yıl Mart ayında, Enez Limanı'nda, meydana gelen olayda, balık restoranı işletmecisi Halil Çayır (44), gırgır ve trol teknelerinde çalışan D.B. (19) ve T.C. (16) tarafından bıçaklanıp öldürüldü. Olayın tepki toplaması üzerine gırgır ve trol tekneleri limandan uzaklaştırıldı. Teknelerinin limana getirildiğini duyanlar, bölgede toplandı. Enez Limanı'nda pankart ve dövizler açan birçok kişi, Saros Körfezi'nde gırgır ve trol ağlarıyla balık avlanmasını istemediklerini belirtti. Polis ekipleri de limanda geniş güvenlik önlemi aldı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve emniyet yetkilileri, sahil güvenlik botuna binip limana yarım mil açıkta bekleyen trol teknelerine giderek, sahipleriyle görüştü. Görüşmenin ardından limana dönen Günenç, tekne sahipleriyle anlaşmaya varıldığını ve bir süre için trol teknelerinin Enez Limanı'na uğramayacağına söyledi. Tekneler, bir süre sonra uzaklaştırıldı. Limanda bekleyenler ise dağıldı.

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