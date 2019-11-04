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Enez'de 32 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe Limanı açıklarındaki lastik...
GÜVENLİK 04.11.2019, 08:51
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe Limanı açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, İran ve Afganistan uyruklu, 11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe Limanı açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, İran ve Afganistan uyruklu, 11'i çocuk, 6'sı kadın toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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