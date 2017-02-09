Enez'de 2 ton 800 kilo kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),()-EDİRNE'nin Enez İlçesi'nde jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 2 ton 800 kilo kaçak midye ele geçildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez İlçesi'ne bağlı Kocaali Köyü'nde G.D. yönetimindeki aracı durdurarak arama yapıldı. Yapılan aramada 100 çuval içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkarılmak istenen ve piyasa değeri yaklaşık 112 bin lira olan 2 ton 800 kilo kaçak canlı midye ele geçirildi. Kaçak midyelere el konulurken, sürücü G.D. gözaltına alındı. Yapılan incelemede kaçak midyelerin E.D.'ye ait olduğu belirlendi. Olayda kullanılan araca çeşitli eksiklikler toplam 5 bin 496 lira ceza uygulanarak, trafikten men edildi. G.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Midyeler ise teslim edildikleri Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü.