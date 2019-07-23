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Enez'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Gülçavuş köyünde meydana geldi. Abdurrahman Bıçak (67) yönetimindeki 34 TF 7933 plakalı otomobil, karşı yönden...

Enez'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Gülçavuş köyünde meydana geldi. Abdurrahman Bıçak (67) yönetimindeki 34 TF 7933 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Uslu (52) yönetimindeki 41 YS 548 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Abdurrahman Bıçak, eşi Emine Bıçak (58), torunları Bertuğ Batın Bıçak (7), Mert Ayaz Bıçak (4) ile diğer otomobil sürücüsü Ali Uslu ve eşi Emine Uslu (56) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Abdurrahman Bıçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bıçak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, Mert Ayaz Bıçak'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralıların getirildiği sırada hastanede bulunan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da, yetkililerden bilgi aldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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