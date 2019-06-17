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Enez'de, 2 lastik botta 73 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),() - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gülçavuş köyü sahilinin güneyi ile ilçe...

Enez'de, 2 lastik botta 73 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),() - EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 73 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gülçavuş köyü sahilinin güneyi ile ilçe sahilinin açıklarında 2 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan, İran ve Azerbaycan uyruklu 15'i çocuk, 17'si kadın, toplam 73 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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