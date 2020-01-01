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0212 497 19 19 - 0212 479 28 28
aydinses@gmail.com
Güncel Haberler
Enez'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Girdikleri bakakalın kamerasının yönünü çevirdiler ama çevredekileri unuttular
DAUM Müdürü Sözbilir: Yakın gelecekte benzer depremlerin tetiklenebileceği varsayılabilir
Dinoparkta sömestir yoğunluğu
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#Bennur Karaburun
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#Elazığda 6.8 büyüklüğünde deprem
#Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç
#dilek karaçayır
#evlat ziyareti
#ederne
#İstanbula şehit ateşi düştü
#esnaf ziyareti
#Otomobili Girişim Grubu
#geziparkı eylemi
#okul bahçesi
#tanap
#metenoloji
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#Bennur Karaburun
#Teknik direktör Abdullah Avcı
#piyango
#Google
#eyüp
#CHP
#yaralı sayısı
#türkiyenin doğusu
#Elazığda 6.8 büyüklüğünde deprem
#Koç Holding yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç
#dilek karaçayır
#evlat ziyareti
#ederne
#İstanbula şehit ateşi düştü
#esnaf ziyareti
#Otomobili Girişim Grubu
#geziparkı eylemi
#okul bahçesi
#tanap
#metenoloji