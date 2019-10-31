Son Dakika
Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe köyü sahili açıklarındaki...
GÜVENLİK 30.10.2019, 10:37
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu, 7'si çocuk, 10'u kadın toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu, 7'si çocuk, 10'u kadın toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5