Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı.Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, Sultaniçe köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu, 7'si çocuk, 10'u kadın toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.