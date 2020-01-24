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Enez açıklarında 35 kaçak göçmen yakalandı
GÜVENLİK 24.01.2020, 12:20
EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu, 10'u çocuk ve 10'u kadın 35 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan uyruklu, 10'u çocuk ve 10'u kadın 35 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanma anları, Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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