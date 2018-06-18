Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Millet Kıraathanesi örneği ilk Zeytinburnu'nda
Prof. Dr. Erbaş Millet Krıaathanesi'nde
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak

Enes Kanter'in babasına FETÖ'den 10 yıl hapis istemi

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter hakkında, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması...

Enes Kanter'in babasına FETÖ'den 10 yıl hapis istemi
NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter hakkında, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istendi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir dönem Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görev yapan, ardından KHK ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Prof. Dr. Mehmet Kanter, geçen yıl Haziran ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kanter, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kanter'in 127 FETÖ/PDY şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan da 57'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Kanter, hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325