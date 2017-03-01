En büyük operasyon: 40 ton sahte içki, 100 ton hammadde

Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 40 ton sahte rakı ve viski ile sahte içki üretiminde kullanılan 100 ton hammadde ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen sahte içkinin, Türkiye'de şimdiye kadar yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en fazla sahte içki olduğunu, gözaltına alınan şebeke üyelerinin, kiraladıkları yeri adeta fabrikaya dönüştürdüğünü kaydetti.

İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği büyük operasyonun hazırlığı, yaklaşık 3 ay önce başladı. İstihbarat ve saha çalışmaları sırasında polis, Bornova'daki Aykop-2 Sitesi'nde depo olarak gösterilen yerde sahte içki üretileceği yönünde bilgi aldı. Harekete geçen polis, depoyu kiralayan kişileri takibe aldı.

Teknik ve fiziki takipte, şebeke üyelerinin stok yaptığı, ancak üretime geçmediği tespit edildi. Polisin takibinden habersiz olan şebeke üyelerinin, iddiaya göre içki üretimi yapan firmaların üretim sonrası kazanlarda kalan atık hammaddeyi, Kemalpaşa'daki bir kimya fabrikası aracılığıyla aldığı, bunları depoladığı saptandı.

1 AY ÖNCE ÜRETİM BAŞLADI

Zanlıların yaklaşık 1 ay önce üretime geçmesi üzerine, polis takibi sıklaştırdı. Zanlıların ürettikleri sahte içkiyi adeta fabrikaya dönüştürdükleri alanda depoladıkları anlaşıldı. Zanlıların adres ve kimliklerini belirleyen polis, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ö.K., R.E., S.D., F.Ö., A.A., R.Ç., İ.A. ve C.Y. gözaltına alındı.

MİKTARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Depo görünümlü mekana giren polis ekipleri, manzara karşısında şaşkına döndü. Daha önce akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında ele geçirilen dev tankların benzerlerinin bu kez sahte içki üretiminde kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda, çok sayıda 1 tonluk plastik tank, 1 tonluk 1 demir kazan, 1 su kulesi, 2 ölçüm cihazı, 1 buhar makinesi, 1 su motoru, 20 litrelik 75 boş bidon, tıka basa doldurulan plastik tankların içinde ise toplam 32 ton sahte rakı, 8 ton da sahte viski ele geçirildi.

Ayrıca, Kemalpaşa'daki geri dönüşüm ve kimya fabrikasında yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan yaklaşık 100 ton hammadde ele geçirildi. Alkol üretimi yapılan fabrikalarda atık olarak değerlendirilen bu maddenin, ateş yakma jeli üretiminde de kullanıldığı öğrenildi.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR ÖNLENDİ

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen sahte içkinin, Türkiye'de şimdiye kadar yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en fazla miktar olduğunu, gözaltına alınan şebeke üyelerinin, kiraladıkları mekanı adeta fabrikaya dönüştürdüğünü belirtti.

4 ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin 10 milyon 425 bin TL, engel olunan kamu zararının ise 6 milyon 515 bin TL olduğu bildirildi. Zanlılardan A.A., R.Ç., İ.A. ve C.Y.'nin ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldığı diğerlerinin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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