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Emniyetten ülke genelinde eş zamanlı alkol denetimi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alkol denetimlerinde, 80 bin 44 otomobil sürücüsünün denetlendiğini ve 6 bin 592 otomobilin trafikten men edildiğini açıkladı. EGM, Twitter hesabından...

Emniyetten ülke genelinde eş zamanlı alkol denetimi
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alkol denetimlerinde, 80 bin 44 otomobil sürücüsünün denetlendiğini ve 6 bin 592 otomobilin trafikten men edildiğini açıkladı.
EGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde eş zamanlı alkol denetimlerinin yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kusuru ile kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,4’ünün alkol etkisi altında bulunduğu tespit edildi ve aynı dönemde gerçekleştirilen alkol denetimlerinde 3 milyon 145 bin 906 araç sürücüsü teste tabi tutuldu.
6 BİN 592 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Öte yandan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 13 ve 17 Temmuz 2019 tarihlerinde ülke genelinde “Alkol Etkisinde Araç Kullanımına” yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 80 bin 44 araç/sürücü denetlendi, bin 323 sürücünün alkol, 18 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi, 6 bin 592 araç trafikten men edildi, bin 366 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, toplam 7 bin 119 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.”
EGM’den yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:
“Türk Polis Teşkilatı olarak, sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız.”
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