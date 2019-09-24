Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Emniyette 20 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 20 ildeki 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet...
GÜVENLİK 24.09.2019, 09:13
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olduğu belirlenen 20 ildeki 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılında yapılan 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişip, örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları saptanan 40 şüpheli hakkında Ankara dahil 20 ilde 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılında yapılan 'Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişip, örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları saptanan 40 şüpheli hakkında Ankara dahil 20 ilde 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1