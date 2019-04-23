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Emniyet ve jandarmadan 81 ilde uygulama, 1452 kişi yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde 45 bin 557 personelin katılımıyla yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma...

Emniyet ve jandarmadan 81 ilde uygulama, 1452 kişi yakalandı
EMNİYET Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde 45 bin 557 personelin katılımıyla yapılan 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler, dün öğle ve akşam saatlerinde 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yaptı. 81 ilde eş zamanlı yapılan uygulamaya, 45 bin 557 personel ve 199 dedektör köpek katıldı. Uygulamada 387 bin 598 şahıs kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı.
19 KAYIP ÇOCUK BULUNDU, AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ
Uygulamada, 19 kayıp çocuk bulundu ve ailelerine teslim edildi, 45'i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 196 şüpheliye de adli işlem yapıldı. 97’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 466 kişiye 'dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma' suçlarından idari para cezası kesilen uygulamada 21 yabancı uyruklu kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Dilencilik yapan 1’i yabancı uyruklu 16 çocuk ailelerine teslim edildi.
113 BİN 778 ARAÇ KONTROL EDİLDİ
Uygulamada, 19 bin 781 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 117 umuma açık iş yerine idari para cezası kesildi. Ayrıca 113 bin 778 araç kontrol edildi, 4 aranan araç yakalandı ve eksiği tespit edilen 3 bin 217 araca idari para cezası kesilirken, 67 hacizli yakalamalı araç ile 632 araç trafikten men edildi.
Uygulamada, 1 adet uzun namlulu tüfek, 3 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 190 adet mermi-av tüfeği kartuşu, 4 adet kesici delici alet, 7 adet kuru sıkı tabanca, 2 gram eroin, 343,85 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 4,03 gram bonzai, 17 kök hint keneviri, 3 adet uyuşturucu hap, 7 bin 90 paket kaçak sigara, 6,5 litre kaçak içki, 65 kilogram kaçak tütün ve 18 bin 600 adet makaron ele geçirildi.

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