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Emniyet şeridinde duran tankere çarptı: 2 ölü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Osmangazi Köprüsü yolunda emniyet şeridinde duran zamk yüklü tankere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Can Iğdırlı (29) ve yanındaki Bahar Karaaslan (28) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde,...

Emniyet şeridinde duran tankere çarptı: 2 ölü
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Osmangazi Köprüsü yolunda emniyet şeridinde duran zamk yüklü tankere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Can Iğdırlı (29) ve yanındaki Bahar Karaaslan (28) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Osmangazi Köprüsü yolunda meydana geldi. Yalova yönüne giden Ali Can Iğdırlı yönetimindeki 54 KY 885 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle, Rüstem Yelken'in emniyet şeridine park ettiği 41 R 6313 plakalı zamk yüklü tankere çarptı. Hafif ticari araç tankerin altına girerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi.
İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan Ali Can Iğdırlı ve Bahar Karaaslan'ı çıkardı. 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde, Iğdırlı ve Karaaslan'ın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Can Iğdırlı ve Bahar Karaaslan'ın cenazeleri Gebze Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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