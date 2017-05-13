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Emniyet önünde yoldaki kutu, bomba paniğine neden oldu

Nabi YAZICI/ DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün önünde geçen D-100 Karayolu'na atılan karton kutu, bomba endişesi yarattı. D-100 Karayolu ulaşıma kapatılırken, fünye ile patlatılan kutu boş çıktı. Saat 11.00 sıralarında,...

Emniyet önünde yoldaki kutu, bomba paniğine neden oldu

Nabi YAZICI/ DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün önünde geçen D-100 Karayolu'na atılan karton kutu, bomba endişesi yarattı. D-100 Karayolu ulaşıma kapatılırken, fünye ile patlatılan kutu boş çıktı.
Saat 11.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nda ilerleyen sürücüler, yol kenarındaki karton kutuyu gördü. Karton kutunun Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün ana giriş kapısına yakın olduğunu görenler, bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri İstanbul istikametini tek şeride düşürdü. Olay yerine bomba uzmanı gelirken, D-100 Karayolu ve yanından geçen yan yollar ulaşıma kapatıldı. Bomba uzmanı fünye ile karton kutuyu patlatırken, kutu boş çıktı. Kutunun bir araçtan düşmüş olabileceği düşünülürken, yol ulaşıma açıldı.

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