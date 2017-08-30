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Emniyet kemerleri takılı baba-oğul kazadan hafif yaralı kurtuldu

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarparak sürüklendikten sonra yaklaşık 40 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan sürücü 19 yaşındaki...

Emniyet kemerleri takılı baba-oğul kazadan hafif yaralı kurtuldu
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çarparak sürüklendikten sonra yaklaşık 40 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan sürücü 19 yaşındaki Eray Kekin ve yanında bulunan babası 47 yaşındaki Can Kekin, kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.  
Kaza, saat 15.30 sıralarında Keşan-Gelibolu Karayolu üzerindeki Bahçeköy Sapağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nden Keşan'a giden Eray Kekin yönetimindeki 34 YB 1516 plakalı panelvan, Bahçeköy Sapağı'nı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı. Refüjün üzerine çıkarak 10 metre sürüklenen araç, yaklaşık 40 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.
Emniyet kemerleri takılı olan ve hafif şekilde yaralanan sürücü Eray Kekin ile yanındaki babası Can Kekin, hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak anayola tırmandı. Baba ve oğlu, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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