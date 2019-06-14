Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Ülker Özdemir (36), emniyet kemeri sayesinde kazadan hafif yaralı kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde, Zonguldak- İstanbul yolunun Soğanlı rampalarında meydana geldi. Ereğli yönüne giden Ülker Özdemir yönetimindeki 67 UG 696 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Özdemir, emniyet kemeri takması sayesinde kazadan hafif yaralı kurtuldu. Sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ülker Özdemir, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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