Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya göreve başladı

ANKARA () - EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya bugün gerçekleştirilen karşılama töreni ile göreve başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine 25.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Celal Uzunkaya bugün gerçekleştirilen karşılama töreni ile göreve başladı. Karşılama törenine, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve basın mensupları katıldı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya Merasim Mangası’nı selamladıktan sonra Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile tek tek tokalaştı. Daha sonra makamına geçen Uzunkaya burada basın mensuplarına ilk değerlendirmesini yaptı. Yeni görevine başlaması nedeniyle gururlu, onurlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Uzunkaya, 173 yıllık şanlı tarihe sahip olan Emniyet Teşkilatı’nın bir ferdi olarak 46 yıl önce çatısı altına girdiği büyük ailenin içerisinde 40 yıl değişik kademelerde bilfiil hizmet verdiğini söyledi.

"SORUMLULUKLARIMIZIN BUGÜNE KADAR OLDUĞUNDAN ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Uzunkaya konuşmalarına şöyle devam etti: "Sorumluluklarımızın bugüne kadar olduğundan çok daha fazla olduğunu biliyorum. Bize bu görevi tevdi eden büyüklerimize başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza bize olan güvenlerini boşa çıkarmamak için bizden beklentileri çok yüksek olan çok değerli Emniyet Teşkilatı ailesine beklentilerinde hayal kırıklığı yaşatmamak için, bugüne kadar canla başla mücadele eden bir teşkilatın şehitlerine, gazilerine, emeklilerine layık olabilmek adına her zamankinden çok daha gayretli, heyecanlı ve yüksek tempolu çalışmak zorunda olduğumuzun idrakindeyiz ve inanıyorum ki tüm teşkilatımızda şuanda burada bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün karargahındaki en üst yönetici arkadaşlarımızdan, 81 ildeki emniyet mensuplarına kadar tüm arkadaşlarımız da aynı inançta düşüncede ve kararlılıkta bulunuyorlar. Bugüne kadar ülkemizin iç güvenliği ve huzuru noktasında çok büyük emekleri olan emekli mensuplarımız başta olmak üzere şuanda görevleri başında olan tüm arkadaşlarımıza Emniyet Genel Müdürü olarak teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

"HUKUKUN İÇİNDE KALMAK KAYDIYLA, YASALARIN BİZLERE VERDİĞİ GÖREVLERİ ..."

"Türkiye’nin dört bir yanında gece gündüz her zorlukta, her şart altında görev yapan mesai arkadaşlarımızla birlikte, hukukun içinde kalmak kaydıyla, yasaların bizlere verdiği görevleri, çizdiği sınırları aşmamak kaydıyla ama o sınırlar içerisinde her türlü yetkiyi, sorumluluğu sonuna kadar kullanmak suretiyle hem ülkemizin güvenliği ve huzuru noktasında görevimizi hakkıyla yerine getirme, hem de özellikle her türlü suç oluşumlarına yasadışı yapılara başta FETÖ, PKK, DAEŞ ve benzeri örgütlere yine hukukun içerisinde kalmak kaydıyla bunlara karşı bugüne kadar verilen amansız ve kesintisiz mücadelenin, hem emniyet teşkilatı olarak, hem kardeş Jandarma Teşkilatı’yla omuz omuza hem devletin diğer kurum ve kuruluşlarıyla birlikte başta adli yargı olmak üzere, Sn. Cumhurbaşkanımızın bu konulardaki özellikle dirayetli, kararlı duruşu ve mücadelesine uyumlu bir şekilde görev yapmaya inşallah bundan sonra da arkadaşlarımızla birlikte devam edeceğiz" şeklinde konuşmasını sürdüren Uzunkaya, "Bundan sonra kendi içlerinden çıkmış bir Genel Müdürlerinin, bir meslek büyüklerinin öncülüğünde daha gayretli ve heyecanlı görev yapmalarını ve bunu da tüm topluma yansıtmalarını temenni ediyorum, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

