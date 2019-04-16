Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte belge üreten ve paylaşanlar hakkında yasal süreç başlatıldı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü FETÖ/PDY'nin başarısız darbe girişimine ve yerel seçimlere yönelik kamuoyunu yanıltmaya ilişkin sahte belgelerle algı operasyonun yapıldığını, bu belgeleri üreten ve paylaşanlar hakkında yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine ve yerel seçimlere yönelik kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye ilişkin sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı bildirildi. Yurtdışından yönlendirilen FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütü yanlısı hesaplar ile provokatif paylaşım yapan bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bu girişimlere itibar edilmemesi istenilen açıklamada, "Söz konusu belgeleri üreten, paylaşan şahıslar hakkında da yasal süreç başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve benzeri konularda halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden, toplum içerisinde ayrışmaya yönelik nefret söylemleri ile paylaşımlarda bulunan şahıslarla ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.