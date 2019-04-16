Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile çürüttü
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile...
İmamoğlu: Maça gitmeme kimse engel olamaz
İmamoğlu: Maça gitmeme kimse engel...
İstanbul Akvaryum’a altın kategoride ‘Uluslararası Kalite Ödülü’ verildi
İstanbul Akvaryum’a altın kategoride ‘Uluslararası...
YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek
YSK, CHP'nin Maltepe itirazını görüşecek

Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte belge üreten ve paylaşanlar hakkında yasal süreç başlatıldı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü FETÖ/PDY'nin başarısız darbe girişimine ve yerel seçimlere yönelik kamuoyunu yanıltmaya ilişkin sahte belgelerle algı operasyonun yapıldığını, bu belgeleri...

Emniyet Genel Müdürlüğü: Sahte belge üreten ve paylaşanlar hakkında yasal süreç başlatıldı
EMNİYET Genel Müdürlüğü, bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü FETÖ/PDY'nin başarısız darbe girişimine ve yerel seçimlere yönelik kamuoyunu yanıltmaya ilişkin sahte belgelerle algı operasyonun yapıldığını, bu belgeleri üreten ve paylaşanlar hakkında yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine ve yerel seçimlere yönelik kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye ilişkin sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı bildirildi. Yurtdışından yönlendirilen FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütü yanlısı hesaplar ile provokatif paylaşım yapan bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bu girişimlere itibar edilmemesi istenilen açıklamada, "Söz konusu belgeleri üreten, paylaşan şahıslar hakkında da yasal süreç başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve benzeri konularda halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden, toplum içerisinde ayrışmaya yönelik nefret söylemleri ile paylaşımlarda bulunan şahıslarla ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328