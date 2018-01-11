Emniyet Genel Müdürlüğü'nden özel güvenlik görevlilerine eğitim 

SİVAS'taki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan özel güvenlik personeline, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca eğitim verildi.



Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa ilgili kurumların temsilcileri ve çok sayıda özel güvenlik görevlisi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi İbrahim Darendeli, Türkiye'de polisten daha fazla özel güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Darendeli, "Bu tür eğitimlerdeki maksadımız, kişiye verdiğimiz eğitim sonucunda kişiyi olumlu yönde davranış değişikliğine sürükleyen sürece, eğitim diyoruz. Bu kursun özel güvenliğe verilmesindeki amaç, bugün ülkemizde, her alanda görev yapan özel güvenlik personeli, alışveriş merkezleri, hastaneler, üniversiteler, spor müsabakalarında ve daha birçok alanda çalışmaktadırlar. Özel güvenlik çalışanları, son derece önemli bir görev yapmaktadır. Nasıl ki polis ve jandarmanın amacı güvenliği sağlamaksa özel güvenliğin görevi de güvenliği sağlamaktır" diye konuştu.



1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Fehmi Bozdağ ise güvenliğin, ihtiyaçlar sıralamasında ilk sırada olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Güvenlik, kanunların aksamadan yürütülmesi, insanların korkusuzca emniyet içerisinde olduğu durumdur. Güvenlik olmazsa barınma, giyinme gibi ihtiyaçların bir önemi kalmaz. Dolayısıyla güvenlik, çok önemlidir. Güvenlik kavramı, kendiliğinden oluşan bir kavram değildir. Güvenlik, belli yaşanmışlıkların, belli tecrübelerin sonunda oluşmuştur."



Bir hafta sürecek eğitimlere yaklaşık 2 bin özel güvenlik görevlisi katılacak. Özel güvenlik personeline etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri, özel güvenlik hukuku, mevzuatla gelen yetki ve idari yaptırımlar ile afet bilgilendirme konularında eğitim verilecek.