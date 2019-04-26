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'Emniyet amiriyim' diye dolandırıyordu

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de, telefonla aradığı kişileri, kendisini 'emniyet amiri' olarak tanıttıktan sonra dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kent merkezinde oturan S.S....

'Emniyet amiriyim' diye dolandırıyordu

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN'de, telefonla aradığı kişileri, kendisini 'emniyet amiri' olarak tanıttıktan sonra dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kent merkezinde oturan S.S. ile S.G.'yi telefonla arayan B.Ö., kendisini 'emniyet amiri' olarak tanıtıp, adlarına kredi kartı çıkaran şahısları yakaladıklarını, banka hesaplarını araştırdıklarını, evlerine gelecek olan sivil polisin ziynet eşyalarını ve paraları kontrol edeceğini söyledi. B.Ö, dolandırmak için geldiği S.G.'nin evinde komşusunun şüphelenmesi üzerine suçüstü yakalandı. B.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına aldı. B.Ö.'nün emniyetteki sorgusunda yaklaşık 1 ay önce yine aynı yöntemle dolandırılan Yaşar Başalak'ın (67) da şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, aynı yöntemle zanlı tarafından 11 bin lira ile 2 çeyrek altını alınarak dolandırılan Yaşar Başalak, aynı hataya diğer insanların düşmemesi uyarısında bulundu. Başalak, "Ben emniyet amiriyim, sizin adınıza sahte kimlik çıkarmışlar, şahsı Viranşehir'de yakaladık' dediler. Ondan sonra bana 'Birikmiş paran, çocuklarının ziynet eşyası var mı?' diye sordular. Ben de olmadığını söyledim. Eşimin ve annemin ve babamın adını, doğduğu yeri söylediler. 'Sen hiç korkma, biz emniyet amiriyiz. Sen elinde bulunan parayı ve altını poşetin için koy' dediler. Ayrıca 'eşine, çocuklarına, polise bunu söylemeyeceksin eğer söylersen cezaevinden çıkamazsın' dediler. Ben de parayı sepetle mutfağın balkonundan sarkıttım. Onlar da aşağıdan alıp gittiler. Aradan bir süre geçti, cep telefonuna bakınca numaranın yok olduğunu görünce o anda anladım. Hemen komşumdan yardım istedim. Polislere haber verdik. Ben yandım, kimse yanmasın" dedi.

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