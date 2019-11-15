Emlakçı cinayetinde 3 şüpheli adliyede

ANKARA'da, Bekir Aydoğan'ın (49) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince bugün gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.Çubuk'ta, inşaat ve emlak işiyle uğraşan Bekir Aydoğan, 12 Kasım'da kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Aydoğan için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. 13 Kasım'da, Aydoğan'ın Kızılöz Mahallesi'nde boş arazide cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Aydoğan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bugün 6 kişiyi gözaltına aldı. Çubuk Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.