Emlak zengininin katil zanlısı: Cebinden 120 TL çıktı, adamı bedavaya öldürdük (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın cinayet zanlıları, savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yargılama sonunda şüphelilerden Murat Güneş ve Medine Öztaş, 'kasten insan öldürme', 'suç delillerini karartma ve hırsızlık', Mevlüt Sağlam ise 'suç delillerini karartma ve hırsızlık' suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheliler Ç.K., C.Y. R.Y., Ö.T. ve S.B.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların, Asım Bayram'ın aracına ait parçaları aldıklarını iddia ettiği Mehmet Durmuş Uslu'nun ise başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi. Uslu'nun, olayla ilgili ifadesine başvurulacağı kaydedildi.

Asım Bayram'ın cenazesi ise memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur beldesinde öğle vakti toprağa verildi.