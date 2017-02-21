Emir astsubayı Üstünel; Akın Öztürk ile illegal ilişki içerisinde olmadım

KAYSERİ'de, Garnizon Komutanı olduğu dönemde darbeci orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubaylığını yapan emekli asker Ali Üstünel, tutuksuz olarak yargılandığı FETÖ örgüte üye olma davasıda, Öztürk ile illegal ilişki içerisinde olmadığını belirterek beraatini istedi.Geçmişte darbeci Orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubaylığını yapan emekli asker Ali Üstünel, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakim karşısına çıktı. Avukatlığını oğlu Serhat Üstünel'in yaptığı davada savunma yapan Üstünel, "Ben terör örgütü üyesi değilim. Adıma FETÖ'cü olduğuma dair sahte ihbarlar yapıldı. Gerçek enininde sonunda belli olacaktır. 1999-2009 yılları arasında 6 farklı generalin emir astsubaylığını yaptım. O zaman Tümgeneral rütbesine sahipti. Akın Öztürk'le de tanışıklığımı buradan kaynaklanmaktadır. 2009 yılından emekli olduktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş'de Genel Müdür oldum. Akın Öztürk'le sosyal ilişkilerimiz emeklilik sonunda da devam etti. Ben kendisini darbe gününe kadar vatanını milletini seven biri olarak söyleyebilirim. Kendisiyle 17 defa görüştüm. Bunların 4'ü mesaj, 13'ü ise tarafımdan yapılan aramalar olup toplam 20 dakika görüşmüşümdür. Ağırlıklı olarak yılbaşı kutlamaları, YAŞ kararı kutlamaları olmuştur. Akın Öztürk ile illegal ilişki içerisinde olmadım" dedi.Ali Üstünel'in avukatlığını yapan oğlu Serhat Üstünel ise, "Müvekkilim babamdır. 3 defa araştırma yapılmış, ancak hiçbir olumsuz unsur bulunamamıştır. Akın Öztürk ile görüşmelerin hepsi kutlama içerikli konuşmalardır. Şikayet edenlerden birisi de Romanya'dan sahte isimlerle ihbarda bulunmuş kişidir. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti yargılama sonunda dijital materyallerin incelenmesi için duruşmayı 23 Mart'a erteledi.