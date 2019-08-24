Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam (4)
GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'nde bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut ile ilgili...
GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'nde bir lokantada eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut ile ilgili olay anındaki feryatlarını cep telefonuna kaydedip ı kaydedip, sosyal medyada paylaşan kişinin tespiti için polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında B.Y.’nin (19) izine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla yakayıp gözaltına aldı. B.Y., emniyetteki ifadesinde videoyu sadece arkadaşı M.A. (22) ile paylaştığını belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.A.’yı da gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, haklarında 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz kayda alma veya nakletme' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016