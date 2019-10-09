Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında (2)

SANIK SUSMA HAKKINI KULLANDI

Sanık Fedai Varan, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden, duruşma salonuna 09.00'da getirildi. Duruşma salonunda bekleyen Emine Bulut'un anne ve babası, sanığı görünce fenalaştı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen F.B.V., güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna getirilmedi. Küçük kız, adliyede farklı bir odadan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Emine Bulut’un başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan kardeşleri Mikail Bulut ve Bekir Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya 81 ilden baro temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP milletvekilleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Şenel, katıldı. Barolar ve kadın dernekleri dosyaya müdahil olma talebinde bulundu.

SANIK AVUKATI: ÖLMEDEN ÖNCE KARAKOLA SIĞINDI

Sanık Fedai Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç, cinayetten 2 saat önce Emine Bulut'un kızı ile birlikte karakola sığındığını ileri sürdü. Avukat Aytaç, bütün kadınların acısını paylaştıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Biz katılma taleplerinin her şeyden önce karara bağlanmasını istiyoruz. Dosya kadın cinayeti değil, kasten adam öldürmek olarak geçiyor. Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte. Bu yargılamanın başında ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut, ölmeden 2 saat önce kızı ile birlikte yarım saat kadar karakola sığınmıştır; ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı. Güvenlik görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılmalıdır. Çocuğu dinlemeden önce psikologla sorularınızı istişare etmek istiyoruz. Emine Bulut’un mahrem bilgileri var. Hayatta olmasa bile mahremiyeti gözetilmelidir. Ayrıca cinayet görüntülerini izlemeden savunamam. Bu görüntüler bizimle paylaşıldıktan sonra sorguya geçilmesini talep ediyorum. Dosyadaki dijital kayıtlar tarafımıza verilmedi. Savunma için süre istiyoruz."

BABASINI ARAYIP, 'KIZINIZI ALDIM' DEMİŞ

Sanık Fedai Varan ise susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı. Mahkeme Başkanının iddianameyi okuması ardından yine susma hakkını kullanmak isteyen sanık, 19 Ağustos’ta konuyla ilgili ifade verdiğini belirtti. Bunun üzerine Fedai Varan’ın bu ifadesi okundu. İfadede Fedai Varan'ın, Emine Bulut'u öldürdükten sonra babası Ahmet Bulut'u aradığı ve "Çocuğumu aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dediği belirtildi.

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Emine Bulut’un kardeşi Bekir Bulut, salonda bulunan diğer kardeşi Kazım Bulut'u suçlayarak, "Ablamı kaçırmakla, öldürmekle tehdit etti" dedi. Duruşma devam ediyor.



