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EMEP İl Başkanı Özaydın tahliye edildi

BURSA’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, bugün hâkim karşısına çıktı. Özaydın, ilk duruşmada yaptığı savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak...

EMEP İl Başkanı Özaydın tahliye edildi
BURSA’da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, bugün hâkim karşısına çıktı. Özaydın, ilk duruşmada yaptığı savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bursa’da geçen Şubat ayında, 'Zeytin Dalı Harekâtı' ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın tutuklandı. Hakkında dava açılan Hasan Özaydın, bugün Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Özaydın, herhangi bir silahlı örgütle bağının bulunmadığını söyledi. Sosyal medyadaki Afrin ile ilgili paylaşımlarının sorulması üzerine Özaydın, "Afrin ile ilgili kullandığım 'savaş' ifadesi çok geniş manalarda kullanılabiliyor. Ben de geniş manada kullandım" dedi.
Mahkeme başkanının, sosyal medyada paylaştığı, "Afrin'de halkların kardeşliği bombalanıyor, Türkiye bölgesel savaş batağına sürükleniyor" ifadelerinin kendisine ait olup olmadığını sorması üzerine Özaydın, paylaşımların partisinin politikası gereği yapıldığını ifade etti. Daha önce Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı cezanın nedeninin sorulması üzerine Özaydın, "Aynı sebepten aldım o cezayı. 30 yıllık bir arkadaşımın oğlu Suriye'de öldürülmüş, İstanbul'daki cenazesine katılmıştım. Oradan görüntü paylaşmıştım. Bu yüzden ceza aldım. Türkiye'de özgür bir yargı olmadığı için böyle bir sebepten dolayı yargılanmıştım" diye konuştu. Özaydın'ın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Adil ve tarafsız bir yargının temsilcisiyim ben. Bu söylediklerinizi kabul etmiyorum. Burada sizi adil bir ortamda dinliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sanık avukatlarının savunmalarının ardından mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tutuklu Hasan Özaydın'ın tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti de kısa bir aranın ardından tekrar toplanarak kararını açıkladı. Mahkeme, Özaydın'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.​

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