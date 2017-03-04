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Emekliyi maaş promosyonu yalanı ile dolandırdılar

GAZİANTEP, () - YOZGAT'ın Yerköy İlçesi'nde oturan bir emekliyi telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak maaş promosyonu yatıracakları bahanesiyle bilgilerini aldıkları kredi kartından 3 bin 490 lira havale yapan 2 kişi,...

Emekliyi maaş promosyonu yalanı ile dolandırdılar

GAZİANTEP, () - YOZGAT'ın Yerköy İlçesi'nde oturan bir emekliyi telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak maaş promosyonu yatıracakları bahanesiyle bilgilerini aldıkları kredi kartından 3 bin 490 lira havale yapan 2 kişi, Gaziantep'te yakalandı ve tutuklandı.
Yerköy İlçesi'nde oturan ismi açıklanmayan bir emekliyi Salı günü telefonla arayan kişiler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Şüpheliler, emeklilik maaşı promosyonu yatıracaklarını söyledikleri vatandaştan kredi kartı bilgilerini aldı. Şüpheliler, aldıkları bilgilerde kredi kartından kendi banka hesaplarına 3 bin 490 lira para havale yaptı. Kendisine vaat edilen promosyonun hesabına yatmadığını anlayınca dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarıyla harekete geçen polis, havale yapılan hesabı takibe aldı. Ekipler, Gaziantep'te oturduğunu ve kimliklerini belirlediği H.K. ile M.Ş. isimli iki şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler, Üniversite Bulvarı'nda para çekmek için geldikleri banka şubesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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