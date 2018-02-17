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'Emekliliğinizi hızlandıracağım' diyerek 140 bin liralık dolandırıcılık

ADAPAZARI'nda 10 kişiyi 'Emeklilik işlemlerinizi hızlandıracağım' diyerek dolandırıp, 140 bin lira topladığı iddia edilen Y.M., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Adapazarı'nda, 'Bir kişi bizi kısa sürede emekli edeceğini...

'Emekliliğinizi hızlandıracağım' diyerek 140 bin liralık dolandırıcılık
ADAPAZARI'nda 10 kişiyi 'Emeklilik işlemlerinizi hızlandıracağım' diyerek dolandırıp, 140 bin lira topladığı iddia edilen Y.M., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Adapazarı'nda, 'Bir kişi bizi kısa sürede emekli edeceğini söyleyerek dolandırdı' ihbarı üzerine polis harekete geçti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin peşine düştü. Birçok kişinin ifadesine başvuran ve teknik takip sürdüren ekipler şüpheli Y.M.'nin adresini tepsit etti. Dolandırıcılık şüphelisi, evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette sorguya alınan şüphelinin emekliliğine kısa bir süre kalan 10 kişiden 'İşlemleri takip edip hızlandıracağım ve sizi kısa sürede emekli edeceğim' vaadiyle 140 bin lira para topladığı ortaya çıktı. Şüphelinin dolandırıcılık suçundan birçok kaydının bulunduğu belirlendi. Y.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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