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Emekli terzi kar üstünde ölü bulundu

KONYA'nın Akşehir ilçesinde emekli terzi Rahmi Özdemir (63), evinin yakınında, sokak ortasında kar üstünde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunan Özdemir'in kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olay,...

Emekli terzi kar üstünde ölü bulundu
KONYA'nın Akşehir ilçesinde emekli terzi Rahmi Özdemir (63), evinin yakınında, sokak ortasında kar üstünde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunan Özdemir'in kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Olay, bugün sabah saatlerinde Kızılca Mahallesi İbra Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında kar üstünde yerde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü saptadı. Polis ise yaptığı incelemede ölen kişinin aynı sokakta oturan emekli terzi Rahmi Özdemir olduğunu belirledi. Özdemir'in cenazesi, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kalp rahatsızlığı bulunan Rahmi Özdemir'in kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Kızılca Mahallesi Muhtarı Bülent Eberliköse, ''Rahmi Özdemir, her gün sabah kalkıp, çarşıya gidiyordu. Bugün de evinden çıkmış, yere yığılmış. Yoldan geçenler hareketsiz halde görünce polise haber veriyor. Şu an ölüm nedeni belli değil ama kalp hastası olduğunu biliyoruz" dedi.

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