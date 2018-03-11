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Emekli postacı evinde ölü bulundu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan emekli postacı Mustafa Kesmen (66), evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmayan Kesmen'in ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek. PTT Şubesi'nden 2002'de emekli olan, yaklaşık...

Emekli postacı evinde ölü bulundu
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan emekli postacı Mustafa Kesmen (66), evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmayan Kesmen'in ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
PTT Şubesi'nden 2002'de emekli olan, yaklaşık 10 yıl önce eşinden boşanmış olan, 3 çocuk babası Mustafa Kesmen'den 10 gündür haber alamayan yakınları, Sarsu Mahallesi Atatürk Bulvarı 146 numaradaki evine gitti. Kapı zilini çalan yakınları, yanıt veren olmayınca meraklanıp, polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren Kesmen'in, yerde cesedi bulundu. Savcılık incelemesinden sonra, vücudunda kesici ve delici yara izi bulunmayan Kesmen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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