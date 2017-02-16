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Emekli polisin iki gündür kayıp olan eşi denizde arandı

SAMSUN'da iki gündür kayıp olduğu belirtilen 65 yaşındaki Fethiye Başgöl, denize düşmüş olma ihtimaline karşı deniz polisi tarafından arandı. Samsun'un Canik İlçesi'nde yaşayan emekli polis memuru Mustafa Başgöl, eşi Fethiye...

Emekli polisin iki gündür kayıp olan eşi denizde arandı
SAMSUN'da iki gündür kayıp olduğu belirtilen 65 yaşındaki Fethiye Başgöl, denize düşmüş olma ihtimaline karşı deniz polisi tarafından arandı.
Samsun'un Canik İlçesi'nde yaşayan emekli polis memuru Mustafa Başgöl, eşi Fethiye Başgöl'ün iki gündür kayıp olduğunu belirterek polise başvurdu. Polisler Fethiye Başgöl'ü arama çalışması başlatırken, Mustafa Başgöl, eşinin denize düşmüş olabileceğini belirtti. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, durumu deniz polisine bildirdi. Deniz Polisi Şube Müğdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve kurbağa adamlar İlkadım ve Canik ilçelerinin sahil kısmında arama başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama ve kurtarma çalışmasında kayıp Fethiye Başgöl'e ulaşalımadı. Polis, bunun üzerine bölgedeki Mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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