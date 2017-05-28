Emekli polisi öldürdü, hatırlamadığını ileri sürdü

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da içki içtiği bir derneğe ait lokalde, iddiaya göre fazla gelen hesaba itiraz etmesi üzerine tartıştığı lokal çalışanı emekli polis memuru 55 yaşındaki Hidayettin Kalaycı’yı bıçaklayarak öldüren 57 yaşındaki Erhan Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tekin'in ifadesinde kavganın çıkış nedenini ve Hidayettin Kalaycı'yı bıçakladığı anı hatırlamadığını söyledi.

Olay, geçen 25 Mayıs Perşembe günü saat 06.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'nde bulunan İnşaat Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ait içkili lokalde meydana geldi. Sabah saatlerine kadar derneğe ait lokalde çalışan bir kadınla alkol alan seyyar satıcı evli 3 çocuk babası Erhan Tekin, iddiaya göre işyerinin kapatılacağının bildirilmesi üzerine hesabı ödemek için kasaya gitti. Burada 150 lira hesap çıkarılan Tekin, kasada görevli olan emekli polis memuru 3 çocuk babası Hidayettin Kalaycı ile hesabın yüksek olduğunu öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erhan Tekin, iddiaya göre mantunun cebinden çıkardığı bıçakla Kalaycı’yı kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Kalaycı, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ENGELLİ ÇOCUĞU VARMIŞ

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nden 2011 yılında emekli olan Kalaycı'nın bir çocuğunun üniversitede eğitim gördüğü, bir çocuğunun da engelli olduğunu ve geçim sıkıntısı nedeniyle lokalde çalıştığı belirtildi.

Olayın ardından kaçmak isterken dernek çalışanları tarafından yakalanıp, dövülerek bir odaya kilitlenen erhan Tekin olay yerine gelen polislere teslim edildi.

'TAM İDRAK EDEMİYORUM'

Yapılan testTe 2.11 promil alkollü olduğu saptanan Erhan Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erhan Tekin ilk ifadesinde olay günü lokale akşam saatlerinde geldiğini, bir süre alkol alıp ayrıldığını, sonra başka bir gazinoda alkol aldığını ve gece yarısı tekrar lokale döndüğünü söyledi. Burada çalışan iki kadınla içki içtiğini kaydeden Tekin, ''Kavga niye çıktı bilmiyorum. Herhalde onlar benden fazla para mı aldılar? Tam idrak edemiyorum'' dedi.

Hidayettin Kalaycı'yı da bıçakladığını hatırlamadığını ileri süren Tekin'in, ''Ben bıçaklama olayını hatırlamıyorum. Ben sadece orada beni sürüklediklerini hatırlıyorum. Beni niye dövdüler onu da hatırlamıyorum. Ben zaten onların parasını ödemiştim. Verdikleri alkolden mi neden ben hiçbir şey hatırlamıyorum"' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

