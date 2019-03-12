Emekli polise FETÖ davasında 7,5 yıl hapis

KAYSERİ'de emekli polis memuru Kadir Kaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu Kadir Kaya ve avukatı hazır bulundu. Esasa ilişkin mütalaasını veren savcı, Kaya'nın örgütün fişleme yaptığı SD kartındaki listede, 'Her şeyi ile örgüte teslim olan; ancak herhangi vasfı olmayan' anlamına gelen 'SAY' ve 'öğretmenin olmadığı zamanda vekalet edecek kişi' anlamına gelen 'SAYV' ile kodlandığını, bu nedenle 'örgüt üyeliği'nden cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Kadir Kaya'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesini kararlaştırdı.