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Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

İSTANBUL'dan Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen emekli polis memuru Nuh C., iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini ve çocuklarını göremediği için tartıştığı kayınbiraderlerinden Ahmet Yorulmaz'ı (47) tabancayla öldürdü, Ali...

Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerinden birini öldürdü, diğerini yaraladı
İSTANBUL'dan Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen emekli polis memuru Nuh C., iddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşini ve çocuklarını göremediği için tartıştığı kayınbiraderlerinden Ahmet Yorulmaz'ı (47) tabancayla öldürdü, Ali Yorulmaz'ı da ağır yaraladı. Şüpheli, polise teslim oldu.
Olay, öğleden sonra Nizip'in Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da oturan emekli polis memuru Nuh C., iddiaya göre, ayrılma aşamasında olduğu için babaevine dönen eşi ve çocuklarını ziyaret etmek için Nizip'e geldi. Ancak, eşiyle görüşemeyen Nuh C.'ye çocukları da gösterilmedi. Bunun üzerine Nuh C., kayınbiraderleri Ahmet ve Ali Yorulmaz ile sokakta tartıştı. Tartışma sırasında Nuh C., yanında bulunan tabancasıyla kayınbiraderlerine rastgele ateş etmeye başladı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Yorulmaz kardeşler, silah seslerini duyanların çağırdığı ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Ahmet Yorulmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Ali Yorulmaz ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yorulmaz kardeşlere olay yerinde yapılan müdahale kameraya yansıdı.
Kayınbiraderlerini vurduktan sonra kaçan Nuh C., daha sonra silahıyla birlikte Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

​FOTOĞRAFLI

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