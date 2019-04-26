Emekli polis, otomobilinde ölü bulundu

YALOVA'da emekli polis memuru Sabri Ö.'nün (55), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş haldeki cesedi bulundu. Sabri Ö.'nün intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olay, Güneyköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra, kısa süre önce emekli olan polis memuru Sabri Ö., çevredekiler tarafından otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sabri Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği iddia edilen Sabri Ö.'nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.



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