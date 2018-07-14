Emekli polis memurunun öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis memurluğundan emekli olduktan sonra özel bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışırken bıçaklanarak öldürülen Hasan Hüseyin Koç'un (63) saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İsmail Hakkı Bİçer'in (44) çıkan tartışma sonrasında Koç'u bacağından bıçaklaması ve olay yerinden kaçması yer alıyor.

Olay, geçen yıl 3 Şubat'ta gece saatlerinde Mevlana Mahallesi 1776/32 Sokak'ta meydana geldi. Polis memurluğundan emekli olduktan sonra bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Hasan Hüseyin Koç, çıkan tartışmada sitenin arazisinin sahibinin oğlu İsmail Hakkı Bİçer'in bıçaklı saldırısına uğradı. Koç, bacağından yaralanırken, Bİçer ise kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Koç, ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajıyla yaşama döndürülen Koç, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, İsmail Hakkı Bİçer'i kısa sürede yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı İsmail Hakkı Bİçer, tutuklandı. Yapılan yargılama sonucunda İsmail Hakkı Bİçer, 'kasten öldürme' suçunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MÜDAHELE ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ UZAKLAŞTIRMAK İSTİYOR

Öte yandan, emekli polis memurunun saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kulübesine gelen İsmail Hakkı Bİçer, tartışmanın ardından elindeki bıçağı Koç'un bacağına saplıyor. Ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Koç ise saldırıdan kurtulmak için olay yerinden uzaklaşmak isterken yere yığılıyor. Yerde yatan Koç'un başına köpekler toplanıyor, İsmail Hakkı Bİçer köpekleri kovalıyor. Görüntülerde İsmail Hakkı Bİçer'in rahat tavırları dikkat çekerken, yoldan geçen ve Koç'a müdahale etmek isteyen motosikletli bir kişiyi de uzaklaştırmaya çalışıyor. Motosikletli kişinin gitmemesi üzerine Biçer, arkasına bakmadan olay yerinden kaçıyor. Görüntülere son olarak, Koç'un ambulansla hastaneye kaldırılması yansıyor.



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