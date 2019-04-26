Emekli polis memuru, kazada öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), () - İZMİR'in Bergama ilçesinde, yolcu otobüsünden inip, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı emekli polis memuru Ramazan Kıray (53), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Çanakkale- İzmir yolu Eğrigöl mevkisinde meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra 2 sene önce emekli olan polis memuru Ramazan Kıray, pazartesi günü kaybettiği kayınpederi Sadık Akgün'ün cenaze töreni için ailesiyle beraber Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ne geldi. Salı günü kayınpederini toprağa veren Ramazan Kıray, göz ameliyatı olmak üzere çarşamba günü Antalya'ya döndü. Kıray, dün de ameliyat sonrası taburcu edildi. Aynı günün gecesi İzmir'in Kınık ilçesine dönmek üzere Antalya-İzmir seferini yapan yolcu otobüse binen Ramazan Kıray, Çanakkale- İzmir yolu Eğrigöl mevkisindeki akaryakıt istasyonu önünde indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Kıray'a, İzmir'den Çanakkale yönüne giden İsmail Karahasan (49) yönetimindeki 10 ABF 845 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camından içeri giren Kıray, kanlar içinde kaldı. Sürücü Karahasan'ın ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kıray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ramazan Kıray'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından Kıray'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Eşi Filiz Kıray, kızları Melike ile Nilgün Kıray, 3 gün içinde 2 yakınını yitirmenin üzüntüsünü yaşadı. Ramazan Kıray'ın cenazesinin bugün kayınpederinin mezarının yanında toprağa verileceği belirtildi.

Kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü İsmail Karahasan hakkındaki işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi.



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