Emekli polis memuru evinde ölü bulundu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde emekli polis memuru 68 yaşındaki Amhet Güler, evinin merdivenlerinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Arabacılar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli polis memuru Ahmet Güler'den 20 günden haber alamayan komşuları, evden kötü kokular gelince, şüphelenip içeri girdi. Güler'i merdivenlerde hareketsiz bulan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çürümeye başladığı belirlenen Ahmet Güler'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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