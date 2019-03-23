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Emekli polis, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişi tarafından öldürüldü

İZMİR'in Buca ilçesinde, emekli polis olduğu öğrenilen Nuh Kılınç (70), borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Fatih A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, saat 18.00 sıralarında Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı...

Emekli polis, borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
İZMİR'in Buca ilçesinde, emekli polis olduğu öğrenilen Nuh Kılınç (70), borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Fatih A. (30) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, saat 18.00 sıralarında Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Fatih A., iddiaya göre aralarında borç-alacak meselesinden dolayı husumet bulunan emekli polis Nuh Kılınç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fatih A. yanında bulunan tabancayı çıkararak Kılınç'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kılınç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Fatih A. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kılınç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, şüpheli Fatih A.'nın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAF LI

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