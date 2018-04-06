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Emekli polis başmüfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün otoparkında intihar etti

ANKARA, () - ANKARA'da, emekli polis başmüfettişi Ünal Ç., Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kapalı otoparkında, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.  Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu...

Emekli polis başmüfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün otoparkında intihar etti

ANKARA, () - ANKARA'da, emekli polis başmüfettişi Ünal Ç., Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kapalı otoparkında, başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi. 
Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan 8 ay önce emekli olan ve kanser tedavisi gören polis başmüfettişi Ünal Ç., Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kapalı otoparkına geldi. Burada başına dayadığı tabancasını ateşleyen Ünal Ç., ağır yaralandı. Silah sesini duyup, otoparka gelenler, Ünal Ç.'yi kanlar içinde görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ünal Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ünal Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

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