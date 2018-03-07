Emekli, ormanlık alanda intihar etti

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde emekli Ali Ç. (55), evine yakın ormanlık alanda kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Beyobası Mahallesi'ndeki ormanlık alandan geçenler, ağaçta asılı bir kişiyi görünce durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, emekli Ali Ç. olduğu belirlenen kişinin, öldüğü belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Ali Ç.'nin cesedi, incelemenin ardından ağaçtan indirildi. İntihar nedeni henüz bilinmeyen Ali Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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