Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)

POLİS 30 GÜVENLİK KAMERASI İNCELEYEREK PARAYI ALANI BULDU

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri 30 güvenlik kamerası incelemesinin ardından Muhammet Yıldırım'ın zarf içinde kaybolan 27 bin 200 lirasını alanı tespit etti. Samsun'da bir ilçe belediyesinde zabıta olarak görev yapan M.S.'yi güvenlik kameraları incelemesinin ardından yakalayan ekipler, para ile ifadesi almak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Polis, M.S.'yi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, parayı kaybeden aileye parayı almak için teslim için polis merkezine çağırdı. Polis merkezi önünde polislere teşekkür eden Muhammet Yıldırım, "Emniyet teşkilatı çok zahmet çekti. Allah milletimize, askerimize ve polisimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Bugün çok eziyet çektiler.Bir yudum su içemediler" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise "Polisimize ve askerimize allah zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Parayı yarın yatıracağız" diye konuştu. Aile ardından parayı sayarak teslim aldı.

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